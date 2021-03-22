В Жигулевске прошел рейд по проверке работы внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» и государственной жилищной инспекции провели рейд в Жигулевске с целью проверки работы внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Проверка проводилась в нескольких квартирах в доме №2 микрорайона В-1.

Во время технического обследования мастера проверили герметичность газовой магистрали, исправность дымовых и вентиляционных каналов, работоспособность и техническое состояние всего газового оборудования.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» разъяснили жителям правила пользования газовыми приборами и дали рекомендации по мерам предосторожности.

«Необходимо помнить, что газ является источником повышенной опасности. В ходе таких мероприятий наши сотрудники напоминают жителям, что неисправное оборудование и не соблюдение правил безопасного использования газа может привести к серьезным последствиям. В профилактических мерах наши специалисты регулярно проводят с гражданами инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту и вручают тематические памятки», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.