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В январе 2021 года значительно активизировались мошенники, навязывающие жителям Самары установку приборов учёта. Если горожане проявляют настороженность, злоумышленники настаивают на том, чтобы осмотреть ПУ, а сами срывают пломбу или ломают счётчик! Они идут на любые уловки, лишь бы выманить деньги у населения. Стоимость услуг, которые предоставляют эти агрессивные компании, завышена в несколько раз.

Ни в коем случае нельзя пускать в дом тех, кто туда настойчиво пытается войти. Чащё всего мошенники представляются сотрудниками водоканала, горгаза или «Самарских коммунальных систем». Напоминаем самарцам: сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») не ходят по квартирам и не звонят, чтобы предложить установку счётчиков или их поверку!

Срок поверки большинства приборов учёта холодного водоснабжения – 6 лет. Согласно федеральному законодательству жители должны самостоятельно следить за сроками и вовремя делать поверку и заменять приборы учёта. Если подошёл срок поверки, горожане должны самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80, либо 8-917-015-12-12 в виде сообщения через Viber, WhatsApp или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ.

Призываем самарцев быть бдительными и обо всех случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы.