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В СМИ вновь поднялась тема загрязнения атмосферного воздуха в Куйбышевском районе Самары

11 августа 2021 11:40
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В СМИ вновь поднялась тема загрязнения атмосферного воздуха в Куйбышевском районе Самары

В последнее время в средствах массовой информации Самарской области вновь поднялась тема загрязнения атмосферного воздуха в Куйбышевском районе города Самары. В этих, очевидно, заказных материалах вина целиком перекладывается на предприятие жизнеобеспечения – «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»). Это информационная кампания, цель которой – дискредитировать ресурсоснабжающую компанию и прикрыть реального виновника, комментирует РКС-Самара. 

Результаты экспертизы на границе санитарно-защитной зоны ГОКС, на которые ссылаются в этих, вероятно, заказных материалах, действительно показали превышение сероводорода. Но откуда в данную точку пришёл загрязнённый воздух – никто не может или не хочет определить! 

В очередной раз разъясняем:

1. Стоки поступают на ГОКС в круглосуточном режиме. Их нельзя приостановить, чтобы не пахло, или открыть залповый сброс. А во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, по мнению жителей Куйбышевского района, неприятного запаха не было! На очистных сооружениях идёт непрерывный технологический процесс. Люди жалуются на усиление запаха именно в ночное время.

2. В ходе реконструкции ГОКС все точки касания неочищенных сточных вод с воздухом в 2021 году были перекрыты, в чём убедились и депутаты, и чиновники, и жители Волгаря. 

3. «РКС-Самара» проводит политику полной информационной открытости. На очистные сооружения беспрепятственно и круглосуточно допускаются все проверяющие и общественные организации, проводятся экскурсии, приглашаются чиновники, депутаты и жители близлежащих микрорайонов. Этого не делает ни одно другое предприятие, находящееся в данном районе, чей производственный процесс подразумевает выброс сероводорода. А их – более тридцати! 

4. На ГОКС люди работают годами, династиями. Правилами техники безопасности не предусмотрено ношение противогазов и других защитных средств органов дыхания. За время существования ГОКС не было зафиксировано ни одного случая профзаболеваний. 

Кто и зачем в очередной раз «переводит стрелки» на предприятие жизнеобеспечения, публикуя в разных СМИ один и тот же материал? Кому нужно отвести внимание жителей и контролирующих органов от своих проблем? Кто не пускает на свою территорию не только общественные, но и проверяющие организации? 

Обычно такие материалы выходят в СМИ, когда есть вероятность увеличения выбросов и нужно заранее отвести внимание общественности от реального источника проблем. 

Призываем средства массовой информации более внимательно подходить к материалам, посвящённым таким сложным темам! Их нельзя освещать однобоко, без учёта всех сторон и участников, о некоторых из которых все предпочитают молчать. Не нужно манипулировать и лишний раз играть на чувствах и здоровье жителей Самары. 

В очередной раз приглашаем представителей СМИ, жителей «Волгаря», всех желающих познакомиться с работой Городских очистных канализационных сооружений.  

 

Теги: воздух загрязнение РКС-Самара

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