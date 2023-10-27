В селе Ермаково Самарской области построен распределительный газопровод

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«Газпром газораспределение Самара» в рамках догазификации завершил строительство распределительного газопровода протяженностью 1,6 км в селе Ермаково Ставропольского района.

Новые газовые сети высокого и среднего давления создали условия для газификации 9 домовладений по улицам Шоколадная и Набережная, а также 513 домовладений СНТ «Волжские Зори», расположенного в границах села.

«С жителями села заключено 37 договоров на догазификацию, в 15 домовладений подан газ. Мы продолжаем прием заявок и строительство газопроводов-вводов в рамках заключенных договоров», — отметил начальник службы догазификации ООО «Газпром газораспределение Самара» Александр Мурашов.

Фото предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"