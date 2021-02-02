В Самарском регионе недоремонтировали еще ряд домов, стоявших в планах на 2017–2019 гг.

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В краткосрочный план капремонта в Самарской области на 2020–2021 гг. включены 866 домов, которые следовало обновить еще в 2017–2019 гг.

В прошлом году контракты удалось заключить на 630 таких МКД, из которых в 260 работы завершены, остальные планируется сдать в этом году. По 230 МКД проводятся повторные конкурсные процедуры. В 6 МКД собственники формируют фонд на спецсчете и сами отвечают за проведение капремонта. Обо всем этом говорится в отчете регионального оператора по итогам деятельности в 2020 году.



В 2021 году также подписаны контракты на работы в 502 домах периода 2020–2021 гг., из которых в 261 МКД капремонт уже завершен, пишет СО ОНЛАЙН.



В фонде капремонта констатировали, что в прошлом году у них улучшилась ситуация с выходом подрядчиков на торги. В прошлые годы аукционы часто срывались из-за отсутствия заявок от исполнителей, что объяснялось очень низкой стоимостью работ, установленной в Самарской области. В прошлом году была увеличена предельная цена для капремонта крыш, и это позволило повысить долю заключенных по итогам торгов контрактов. В то же время, как пояснил газете «Самарское обозрение» руководитель регионального центра НП «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, предельные стоимости работ в регионе прежде недостаточно высоки, и чтобы уложиться все-таки в имеющиеся средства и возможности, была отменена такая дорогостоящая работа как утепление фасадов: «Будут только заделывать швы, белить и красить фасады».