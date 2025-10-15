Я нашел ошибку
Главные новости:
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области жители более 800 жилых домов могут снизить расходы на отопление

15 октября 2025 12:20
110
В Самарской области жители более 800 жилых домов могут снизить расходы на отопление

В Самарской области 1244 объекта оборудованы неисправными общедомовыми приборами учёта. Из них 829 – жилые дома, жители которых переплачивают за тепло, так как данные установленных в этих зданиях счётчиков не принимаются специалистами «ЭнергосбыТ Плюс».

Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку в таком случае ресурсоснабжающая организация выставляет квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя уже из других критериев. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий – это тепловая нагрузка объекта, а для многоквартирных домов – утверждённые нормативы потребления. Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу происходит независимо от температуры воздуха, поэтому не позволяет экономить при теплой погоде. Это особенно важно учесть на старте отопительного сезона.

Причины сложившейся ситуации могут быть самые разные – от отсутствия поверки прибора учёта до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания счётчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. Для возобновления расчёта за тепло по показаниям счётчика необходимо направить заявку на электронную почту: samara@esplus.ru.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
09 октября 2025, 18:29
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании. ЖКХ
665
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
08 октября 2025, 13:58
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Для этого энергетики провели в здании районной администрации встречу со старшими по домам и представителями управляющих организаций. ЖКХ
619
В осенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие свыше 40 тысяч жителей Самарской области
07 октября 2025, 11:57
В осенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие свыше 40 тысяч жителей Самарской области
Акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходила с 1 по 30 сентября 2025 года. ЖКХ
570

В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
401
Весь список