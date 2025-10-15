В Самарской области жители более 800 жилых домов могут снизить расходы на отопление

110

В Самарской области 1244 объекта оборудованы неисправными общедомовыми приборами учёта. Из них 829 – жилые дома, жители которых переплачивают за тепло, так как данные установленных в этих зданиях счётчиков не принимаются специалистами «ЭнергосбыТ Плюс».

Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку в таком случае ресурсоснабжающая организация выставляет квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя уже из других критериев. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий – это тепловая нагрузка объекта, а для многоквартирных домов – утверждённые нормативы потребления. Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу происходит независимо от температуры воздуха, поэтому не позволяет экономить при теплой погоде. Это особенно важно учесть на старте отопительного сезона.