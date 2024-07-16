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В Самарской области завершается реконструкция объекта водоснабжения

16 июля 2024 13:01
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В Самарской области завершается реконструкция объекта водоснабжения

В селе Натальино Безенчукского района Самарской области завершается реконструкция водозабора и системы водоснабжения. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Централизованная система водоснабжения села функционирует с 60-х годов прошлого столетия, модернизированная система вступит в строй этой осенью. На объекте завершаются работы по благоустройству и ведётся оформление разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию. Порядка 300 человек будут обеспечены качественной питьевой водой.

Проектом была предусмотрена реконструкция трёх участков существующих водозаборов, расположенных в южной части села, а также реконструкция поселковой водопроводной сети, общей протяженностью более 10 км.

Строители возвели 3 насосных станции I подъёма на существующих водозаборных скважинах с насосами производительностью 16 м3 в час, насосную станцию II подъёма, станцию обезжелезивания воды производительностью 352 м3 в сутки, контактный резервуар – водонапорную башню ёмкостью бака 25 м3, дизельную электростанцию.

По технологической схеме водоочистки, вода из скважин поступает на фильтры механической очистки. Далее вода следует в распределительную камеру откуда насосами подаётся на комплекс обезжелезивания, состоящий из 4 фильтров для удаления растворённого железа, марганца, механических взвесей и примесей. Затем вода поступает в существующие резервуары чистой воды, откуда по двум водоводам подаётся в распределительную сеть.

«Всего за 5,5 лет с момента запуска федерального проекта «Чистая вода» в Самарской области построено и реконструировано 15 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. На данный момент в области ведутся работы одновременно ещё на шести объектах: продолжается реконструкция водозабора с водопроводом в селе Орловка, магистрального водовода в селе Клявлино, насосно-фильтровальной станции в сельском поселении Большая Глушица, а также ведётся строительство водозабора с водоводом в селах Августовка, Елховка и двух водоводов в Самаре», – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина. 

Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,3%, городского населения – 90,6%.

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