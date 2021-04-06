В Самарской области все больше многоквартирных домов переходит на оплату тепловой энергии по факту

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С начала 2021 года 45 многоквартирных жилых домов (МКД) Самарской области перешли на оплату тепловой энергии по факту (только в отопительный период). Благодаря этому клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от ежегодной корректировки оплаты за отопление. В целом, способ оплаты по факту выбрали уже свыше 700 многоквартирных жилых домов региона.

«Собственники помещений вправе выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 на общем собрании жильцов. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления. Это станет стимулом для дальнейшей реализации управляющими компаниями энергоэффективных мероприятий для снижения суммы на оплату тепла в квитанциях», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Среди энергосберегающих мероприятий, которые помогут снизить объем потребляемой тепловой энергии, можно выделить: изоляцию стояков теплоснабжения, утепление стен, замену окон в подъездах на современные стеклопакеты, а также установку погодозависимой автоматики.

Напоминаем, что для жителей МКД, где установлены общедомовые приборы учета, размер платы за коммунальную услугу определяется одним из двух способов – в течении отопительного периода (1/7), либо равномерно в течении календарного года (1/12). Преимуществом оплаты тепловой энергии по факту является отсутствие начислений в летний период. Кроме того, по ней не производится ежегодная корректировка.