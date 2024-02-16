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В Самарской области в 2024 году заменят 18 и отремонтируют 25 лифтов

16 февраля 2024 14:02
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В Самарской области в 2024 году заменят 18 и отремонтируют 25 лифтов

До 2025 года планируют заменить более 15 тыс. кабин.

В Самарской губернской думе 15 февраля 2024 года на заседании профильного комитета обсудили реализацию в 2023 году региональной программы о замене лифтов, а также планы на 2024 – 2025 гг. Как отметил первый замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин, региональной программой предусмотрено обновление 15022 кабин. На эти цели нужно 15 млрд рублей.

В 2024 году планируется заменить 18 лифтов, пишет СитиТраффик.

В 2023 году на выделенные 120 млн рублей из областного бюджета привели в порядок 77 лифтов, а также авансировали ремонт 15 кабин со сроком завершения в 2024 году.

В текущем году планируют отремонтировать 25 лифтов на 62 млн рублей. В 2025 году – 40 лифтов на 100 млн рублей.

В министерство ЖКХ региона представлено 237 заключений о невозможности дальнейшего использования лифтов, введенных в эксплуатацию с 1971 по 2005 год. Для их замены нужно дополнительно 583 млн рублей. С учетом этого региональное министерство ЖКХ подготовило предложение об увеличении бюджетного финансирования данной статьи расходов до 600 млн рублей.

Учитывая значительное количество заключений и потребность в средствах для ремонта, в план замены включены лифты, введенные в эксплуатацию до 1982 года включительно.

Проводится замена лифтов, чей срок эксплуатации превысил 25 лет. В областном бюджете на 2022 – 2024 годы предусмотрено свыше 3,6 млрд рублей для замены 1500 единиц, на 2025 год — 1 млрд рублей на обновление еще 403 единиц, рассказали в пресс-службе СГД.

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