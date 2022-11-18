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В Самарской области увеличат мусорный тариф

18 ноября 2022 13:19
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В Самарской области увеличат мусорный тариф

Стало известно об увеличении цены еще на одну коммунальную услугу. Это мусорный тариф. Произойдет индексация так же с 1 декабря 2022 года.

Сейчас стоимость вывоза кубометра мусора для населения составляет 598,16 рубля. Согласно проекту приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, ее увеличат до 622,07 рубля.

Деньги за вывоз мусора самарцы перечисляют региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «ЭкоСтройРесурс», которая связана с депутатами губернской думы и заводом «Родник». Договор с ней самарские власти подписали 1 ноября 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет. В течение этого времени организация будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО).

Установленный тариф вызвал немало пересудов. В городах оплату жителям рассчитывают исходя из площади квартиры или дома. Норматив накопления ТКО — 0,091 кубометра на 1 квадратный метр. Однако такие расчеты многих не устроили. Главным аргументом было то, что мусорят люди, а не квадратные метры. К тому же были довольно серьезные проблемы с рассылкой квитанций. И даже были случаи выставления счетов умершим людям. Но если эти проблемы удалось урегулировать, то вот по поводу расчетов развернулась длительная дискуссия. А несколько активистов даже стали инициаторами судебных процессов по отмене и норматива, и порядка расчета оплаты. Но оба этих начинания провалились. Мы публиковали данные о том, почему суд встал на сторону властей и регоператора.

Чтобы не провоцировать жителей на еще более негативное отношение к тарифу, власти не увеличивали его с 2019 года. Но 2022-й стал исключением.

— Индексацию тарифов на коммунальные услуги правительство РФ перенесло с июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Это распространяется и на тариф на вывоз мусора. По результатам расчета на фоне текущего уровня инфляции 12,4% и планируемого увеличения стоимости коммунальных услуг на 9% единый предельный тариф регоператора изменится на 4% и составит 622,07 рубля за кубометр. Он будет действовать до 30 июня 2024 года, — объяснили в департаменте.

С 1 декабря 2022 года увеличат и другие тарифы ЖКХ, пишет 63.ру.

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