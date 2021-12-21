В Самарской области утвердили тариф на вывоз мусора на 2022 год

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Стал известен тариф на вывоз твердых бытовых отходов на территории Самарской области на 2022 год. Документ подписали в Департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области.

— Стоимость вывоза кубометра мусора, как и сейчас, для населения составит 598,16 рубля. Тариф действует с 1 января по 31 декабря 2022 года, — говорится в приказе, подписанном руководителем ведомства Аленой Гаршиной.

Деньги за вывоз мусора самарцы перечисляют региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «ЭкоСтройРесурс», которая связана с депутатами губернской думы и заводом «Родник». Договор с ней самарские власти подписали 1 ноября 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет. В течение этого времени организация будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет 63.ру.