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В Самарской области свыше 1 тысячи многоквартирных домов перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления

25 июля 2024 10:20
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В Самарской области свыше 1 тысячи многоквартирных домов перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления

С начала 2024 года жильцы 34 многоквартирных жилых домов (МКД) Самарской области сделали выбор в пользу оплаты отопления по факту, т.е. исключительно в отопительный период. В общей сложности сегодня данный способ оплаты услуги отопления поддержали собственники жилья в 1039 МКД региона.

Напомним, что в Самарской области жильцы МКД вправе выбрать один из двух способов оплаты коммунальной услуги по отоплению - в течение отопительного периода (1/7), либо равномерно в течение календарного года (1/12). При этом важным условием является наличие общедомового прибора учета тепла, обязательная установка которого предписана №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.

«Жильцам важно знать, что оплата тепла по факту – это возможность контроля начислений и величин потребления. Имея подобную информацию, обслуживающая организация вместе с собственниками жилья могут проводить энергосберегающие мероприятия и снижать размер платы за отопление», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Переход на оплату по факту достаточно прост: жителям необходимо на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне.

Теги: Т ПЛЮС

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