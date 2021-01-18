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В Самарской области прокуратура проведет проверку муниципальных контрактов, заключенных с подрядчиками на уборку снега по запросу депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

Об этом депутат сообщил на своей странице в твиттере.

«Направил обращение прокурору Самарской области в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега. Как случилось, что администрация Самары отдает большинство контрактов на уборку снега ООО «Кедр-1» с уставным капиталом в 10 тыс. руб., и почему МП «Благоустройство» платит ей до 20% за генподряд? », — написал парламентарий.

Кроме того, глава города Елена Лапушкина была недовольна и работой спецслужб по уборке снега во дворах Самары. Несмотря на то, что в городе после рекордного снегопада 9 января, работало порядка 400 единиц техники, но этого не хватило, чтобы местные жители остались довольны качеством проводимых работ, о чем они ежедневно сообщают в социальных сетях, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru