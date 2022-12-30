В Самарской области продолжается акция для организаций и предприятий «Устрой себе каникулы!»

100

К акции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Устрой себе каникулы!» присоединились более 3600 участников – компаний и индивидуальных предпринимателей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Победители будут определены уже в январе и получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.



Напомним, акция «Устрой себе каникулы!» проводится в Самарской области впервые. Для участия в ней клиентам энергокомпании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.



«Спасибо каждому клиенту, кто добросовестно выполняет обязательства по договору. Отдельное спасибо тем, кто активно участвует в наших акциях и поддерживает добрые традиции встречать новый год без долгов! Желаю всем успехов и процветания в 2023 году!» - подытожил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



За новостями акции «Устрой себе каникулы!» можно следить на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.