В Самарской области предложили ввести штраф за неубранный снег для владельцев зданий

28

В Самарской области предложили изменить порядок уборки территории, прилегающей к зданиям. Владельцев строений планируют обязать содержать тротуары и газоны в порядке, а за некачественную уборку могут ввести штрафы.

Законопроект рассматривался на заседании профильной комиссии региона.

Собственников, которые не будут заниматься уборкой с территорий снега и мусора, посыпать тротуар реагентами и косить траву, планируют наказывать административными штрафами.

После рассмотрения проекта было принято решение отправить его на доработку. Комиссия предложила добавить обязанность владельцев строений очищать от снега и наледи не только тротуар, но и прилегающую территорию, не задевая при этом газоны, пишет ПроГородСамара.