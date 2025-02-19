В Самарской области определились лучшие баскетбольные команды «КЭС-БАСКЕТ»

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В Самаре прошли финальные матчи регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который проводится при поддержке ПАО «Т Плюс». По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников Самарской области. Представлять регион на следующем этапе Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут девушки из Алексеевки (СК «Алекс») и юноши из Новокуйбышевска (СК «Олимпия»).



В чемпионате Самарской области в сезоне 2024/2025 г. приняла участие 361 команда из 217 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований региона. За звание чемпионов в финале регионального этапа боролись команды девушек школы села Алексеевка и школы № 2 железнодорожной станции Клявлино и команды юношей школы № 7 из Новокуйбышевска и школы № 148 из Самары.



Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли первый заместитель министра – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Алексей Черняев, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, президент Федерации баскетбола Самарской области Ольга Артёшина, а также игроки баскетбольного клуба «Самара».



«Энергетики «Т Плюс» с 2007 года оказывают всестороннюю поддержку Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». Благодаря этому начинанию всё больше подростков выбирают занятия спортом, учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в следующем этапе чемпионата», — отметил Дмитрий Смородинов.