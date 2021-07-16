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В Самарской области определены первые победители акции «На дачу без долгов!»

16 июля 2021 10:17
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В Самарской области определены первые победители акции «На дачу без долгов!»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги первого этапа акции «На дачу без долгов!» в Самарской области. Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за все три летних месяца.

Напомним, что акция «На дачу без долгов!» проходит с 1 июня 2021 года и продолжится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги «ЭнергосбыТ Плюс» за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков.

В июне участниками акции стали свыше 5 тысяч клиентов компании, 160 из которых вышли в финал первого этапа. В ходе розыгрыша определились первые 20 счастливчиков, которые смогут на выбор получить дачный шезлонг или набор для пикника.

«В этом году мы проводим эту акцию впервые, но уже видим активный отклик у горожан. Сегодня определены первые счастливчики, которые получат приятные бонусы от энергокомпании, а у остальных клиентов сохраняется возможность принять участие в акции и выиграть ценный и полезный дачный приз», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «На дачу без долгов!»:

Самара

4979604100; 1021804100; 3827793100; 8508304100; 30110946123; 30199754676; 30191084066; 30323301487

Тольятти

63406315984; 63406307727; 63406314191; 30139968407; 30138960023; 30130144569

Новокуйбышевск

30129800670

Сызрань

30304504778; 30302800402; 30302802992; 30309016344; 30301524978

Подробнее о предложениях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/promo/.

Теги: акция На дачу без долгов Т ПЛЮС

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