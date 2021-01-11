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В Самарской области из-за снежных завалов спецтехника не может вывезти мусор

11 января 2021 11:05
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В Самарской области из-за снежных завалов спецтехника не может вывезти мусор

Водителям приходится вручную расчищать себе путь.

Снегопад, который обрушился на Самару и область в выходные, сказался на работе регоператора. Во многих районах региона мусоровозы не могут проехать к контейнерам и забрать отходы.

- Тяжелая спецтехника буксует и не способна проехать по заснеженным улицам. Водителям мусоровозов приходится лопатами расчищать путь к контейнерам, - сообщили в пресс-службе регоператора.

В компании предупреждают, что из-за снежных заносов во многих отдаленных населенных пунктах не удалось вовремя вывезти мусор. Необходимые работы проведут, как только подъезды к площадкам будут достаточно расчищены. Жителей региона просят с пониманием отнестись к ситуации, сообщает Сова.инфо.   

Фото: регоператор Самарской области                

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