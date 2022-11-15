В Самарской области хотят увеличить плату за капремонт с 1 января 2023 года

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В 63 регионе планируют увеличить размер взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (МКД) уже в 2023 году. Проект постановления правительства опубликован на сайте регионального Министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас для жителей домов высотой до 5 этажей минимальный размер взноса за капремонт составляет 7,27 рубля за квадратный метр. Что касается собственников квартир в многоэтажках — здесь 8,36 рубля за квадратный метр.

Сообщается, что данные тарифы собираются увеличить до 7,92 и 9,11 рубля соответственно. В данный момент проект постановления правительства на согласовании. Если оно пройдет экспертизу и будет принято, то новые тарифы начнут действовать уже с 1 января 2023 года.

В Министерстве сообщили, что размер взносов рассчитывают с учетом потребности финансирования работ на капитальный ремонт домов и доступности тарифа для граждан, пишет ГТРК Самара.