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В Самарской области хотят увеличить плату за капремонт с 1 января 2023 года

15 ноября 2022 10:06
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В Самарской области хотят увеличить плату за капремонт с 1 января 2023 года

В 63 регионе планируют увеличить размер взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (МКД) уже в 2023 году. Проект постановления правительства опубликован на сайте регионального Министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас для жителей домов высотой до 5 этажей минимальный размер взноса за капремонт составляет 7,27 рубля за квадратный метр. Что касается собственников квартир в многоэтажках — здесь 8,36 рубля за квадратный метр.

Сообщается, что данные тарифы собираются увеличить до 7,92 и 9,11 рубля соответственно. В данный момент проект постановления правительства на согласовании. Если оно пройдет экспертизу и будет принято, то новые тарифы начнут действовать уже с 1 января 2023 года.

В Министерстве сообщили, что размер взносов рассчитывают с учетом потребности финансирования работ на капитальный ремонт домов и доступности тарифа для граждан, пишет ГТРК Самара.

«Размер взноса на капитальный ремонт увеличивали 5 раз, и в среднем за 9 лет реализации региональной программы его рост составил 43,2%, или 2,36 рубля. При этом в 2022 году был произведен расчет необходимого размера взноса. Для МКД до 5 этажей он должен составлять 11,35 рубля, для МКД с этажностью 6 этажей и выше — 11,12 рубля. Но учитывая прогноз доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тарифы решили установить в размере 7,92 и 9,11 рубля соответственно», — ссылается 63.ru на Министерство энергетики и ЖКХ.

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