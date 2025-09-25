В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон

69

С 25 сентября в регионе начнется подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Жилые многоквартирные дома будут подключать поэтапно, в соответствии с графиком. К отопительному сезону подготовлено более 27 тысяч объектов, включая свыше 20 тысяч домов.

Федорищев поручил главам муниципалитетов заранее готовить постановления о начале отопительного сезона и не ждать жалоб от жителей. В случае сбоев руководители должны лично контролировать ситуацию и оперативно устранять проблемы.

По словам губернатора, в этом году вместе с ресурсоснабжающими организациями проведена масштабная работа: модернизированы инженерные сети и проведены учения по ликвидации возможных аварий, пишет Самара-МК.