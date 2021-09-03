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В самарских канализационных трубах начинаются массовые засоры

3 сентября 2021 11:16
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В самарских канализационных трубах начинаются массовые засоры

В конце лета - начале осени начинаются массовые заготовки овощей и фруктов на зиму. А в канализационных трубах начинаются массовые засоры. Как это связано? Напрямую. 

Многие самарцы считают, что самое главное – чтобы очистки и мусор прошли в раковину и унитаз: «У меня не засорилось, и ладно». А ведь эти вещества никуда не исчезают, не растворяются, а скапливаются в канализационных трубах и вызывают выход стоков на поверхность. 

Специалисты «РКС-Самара», которые занимаются обслуживанием городской системы водоотведения, отмечают в сентябре рост засоров из-за бытовых отходов и просят жителей не смывать в унитаз и раковину любые нерастворимые вещества! Выезжая на профилактические и аварийные промывки сетей канализации, рабочие вынимают из труб и колодцев не только зажиренные тряпки, но и очистки яблок, косточки слив и даже арбузные корки!

Обращаем внимание: ставшие недавно модными измельчители мусора, установленные в раковинах, также наносят ущерб канализации. Экономия воды привела к снижению ее объемов в канализационных сетях и в таких условиях даже измельченные отходы создают заторы. Мусору не место в канализации!

 

Запрещено смывать в унитаз или раковину

1. Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!

2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д. 

4. Средства контрацепции.

5. Подгузники.

6. Тряпки (даже самые маленькие).

7. Бумагу.

8. Строительный и бытовой мусор.

9. Гранулы для кошачьих лотков.

10. Лекарства.

Теги: засор канализация РКС-Самара

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