В самарских канализационных трубах начинаются массовые засоры

В конце лета - начале осени начинаются массовые заготовки овощей и фруктов на зиму. А в канализационных трубах начинаются массовые засоры. Как это связано? Напрямую.
Многие самарцы считают, что самое главное – чтобы очистки и мусор прошли в раковину и унитаз: «У меня не засорилось, и ладно». А ведь эти вещества никуда не исчезают, не растворяются, а скапливаются в канализационных трубах и вызывают выход стоков на поверхность.
Специалисты «РКС-Самара», которые занимаются обслуживанием городской системы водоотведения, отмечают в сентябре рост засоров из-за бытовых отходов и просят жителей не смывать в унитаз и раковину любые нерастворимые вещества! Выезжая на профилактические и аварийные промывки сетей канализации, рабочие вынимают из труб и колодцев не только зажиренные тряпки, но и очистки яблок, косточки слив и даже арбузные корки!
Обращаем внимание: ставшие недавно модными измельчители мусора, установленные в раковинах, также наносят ущерб канализации. Экономия воды привела к снижению ее объемов в канализационных сетях и в таких условиях даже измельченные отходы создают заторы. Мусору не место в канализации!
Запрещено смывать в унитаз или раковину
1. Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумагу.
8. Строительный и бытовой мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков.
10. Лекарства.