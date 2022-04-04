В Самаре обсудили готовность города к весеннему паводку 

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С учетом сложившихся гидрометеорологических условий развитие паводка ожидается на 8-10 дней раньше нормы. Анализ обстановки показывает, что это не приведет к нарушению жизнедеятельности населения, а также не окажет влияния на работу предприятий, объектов инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса.



Уже проведен целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы не допустить негативных последствий паводка. Так, выполнены работы по подготовке 1322 дождеприемных колодцев в низких местах.

Для минимизации последствий от таяния снега и подъема грунтовых вод проводятся работы по открытию дождеприемников и очистке водопропускных труб в теле автомобильных дорог.

Продолжается очистка территорий города от снега и наледи.

Регулярно осуществляется откачка воды с подтопляемых территорий, задействовано 12 бойлеров. Уже откачано 19689 кубометров воды и вывезено 524 669 тонн снега.

Фото: администрация Самары