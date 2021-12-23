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В Самаре вырос спрос на услуги по вывозу снега

23 декабря 2021 11:40
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В Самаре вырос спрос на услуги по вывозу снега

С наступлением зимы на всю страну обрушились обильные снегопады, последствия которых коммунальные службы пытались ликвидировать на протяжении нескольких дней. Вместо самостоятельного раскапывания машин и дворов, россияне ищут специалистов на онлайн-платформах, но не самарцы. Горожане делают это самостоятельно, а вот услугу по вывозу снега заказывают Авито Услугах, сервисе №1 для мастеров и их клиентов.

Снег и морозы не только подняли жителям России новогоднее настроение, но и стали источником заработка для специалистов, готовых расчистить снежные завалы. Из всех регионов России больше всего на осадках смогли заработать жители Санкт-Петербурга. Там количество предложений выросло в пять раз. На втором месте находится Нижний Новгород (спрос вырос в три с половиной раза). В лидерах оказались также Сургут, Пермь и Ярославль. Там число объявлений с предложением убрать снег выросло в два с половиной раза. А вот меньше всего предложений зафиксировано в Астрахани (-67%), Курске (-34%) и Самаре (-33%).

С началом декабря этого года россияне стали искать уборщиков снега на 61% чаще, чем в аналогичный период 2020 года. Чаще вызывают специалистов на юге страны — в Краснодаре (спрос вырос в 9 раз) и Астрахани (в 6 раз).

Также за этот период по всей стране на 35% увеличился спрос на снегоуборочную технику. Массово скупать скребки и профессиональные лопаты для уборки снега стали в Санкт-Петербурге (там спрос в начале декабря вырос в 10 раз), Москве (в 8,5 раз), Красноярске (в 5 раз) и Омске (в 3 раза). А тяжелая артиллерия в виде снегоуборочных машин с электростартером и щетками оказалась наиболее востребованной в Новосибирске (+237%) и Красноярске (+184%). 

— Средняя цена за ликвидацию и вывоз снега по всей стране с 2019 года возросла на 33% (250 рублей). Больше всего придется заплатить жителям Сургута: там средняя цена за вывоз снега поднялась в четыре с половиной раза и составила 1 300 рублей. А наиболее демократичные цены в Липецке: здесь расчистка от снега стоит 250 рублей, — отмечает руководитель отдела маркетинга Авито Услуг Иван Чулков. — Специалисты не только расчистят дорожки возле вашего дома или участка, но также возьмутся за крышу, крыльцо, проезжую часть и даже помогут выкопать машину из сугроба. Обычно цены поднимаются в несколько раз именно в период снегопадов, когда возрастает потребность в срочной уборке здесь и сейчас.

Стоимость услуги по уборке снега зависит от времени и квадратных метров очищаемой площади. Многие мастера выставляют объявления с ценником 100-150 рублей, но точную сумму лучше заранее узнать по телефону или в мессенджере. Если, к примеру, вам понадобится посыпать дорожки песком или реагентами, сбить сосульки с козырька подъезда или отколоть лед со ступенек цена будет расти. В среднем в Самаре цена на данную услугу составляет 150 рублей.

Уборка может быть не только ручная, но и механизированная. На Авито Услугах также легко найти крупные компании, занимающиеся расчисткой больших территорий от снежных завалов и вывозом снега при помощи тракторов, КАМАЗов и прочей спецтехники. За час такой профессиональной работы придется заплатить от 700 рублей. Спрос на вывоз снега по всей стране вырос на 49%, а в Самаре — на 38% за два года. Острее всего потребность в снегоуборочной технике возникла в Санкт-Петербурге (+190%), Ярославле (+111%) и Новосибирске (+95%). А вот наименее популярным вывоз снега оказался в Курске (-43%), Махачкале (-29%) и Тольятти (-14%). Средняя цена в Самаре на вывоз снега составила 500 рублей.

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