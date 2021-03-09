В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой

117

Сегодня, 9 марта около 11.00 будет перекрыта проезжая часть Молодогвардейской от Первомайской до Полевой для проведения работ на водоводе д-900.

Будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм в районе дома № 238 по улице Молодогвардейской. Поскольку водовод проходит под проезжей частью улицы, автомобильное движение по Молодогвардейской между улицами Полевой и Первомайской будет остановлено до окончания работ, которые продлятся предположительно до 21.00 этого же дня.

После завершения ремонта трубопровода объект передадут подрядчику для асфальтировки. Специалисты «РКС-Самара» произвели технологические переключения, все жители с водой.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства!