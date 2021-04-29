В Самаре вместо колонки – водопровод, вместо ямы – унитаз!

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«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом».

Их главная цель – провести на условиях софинансирования питьевую воду и канализацию в дома всех жителей Самары и избавить город-миллионник от водоразборных колонок и выгребных ям. Это улучшит экологическую обстановку и общий облик нашего города.

Сейчас в Самаре уже более 100 частных домов, жители которых раньше ходили с вёдрами за водой, подключены к центральному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом». Ещё около 500 владельцев домостроений написали заявления, их подключение – вопрос недолгого времени.

В «РКС-Самара» начали обращаться группы жителей, чтобы подключаться не по одному дому, а целыми улицами. Так, в апреле 2021 года завершены работы по строительству водопроводной линии по улице Финской в Октябрьском районе Самары. В ближайшее время питьевая вода появится в 23 частных домах.

Программа «Удобства с улицы – в дом» начала действовать в 2021 году. Уже готовы документы для подключения к централизованной канализации шести домов по переулку Боевому в Советском районе Самары.

Данные проекты поддержаны губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил муниципалитету оказать содействие ресурсоснабжающей организации в реа