В Самаре ведут борьбу с гололедом

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Наряду с городскими службами благоустройства, работающими на участках улично-дорожной сети, коммунальные службы внутригородских районов в усиленном режиме реализуют противогололедные мероприятия на территориях, находящихся в их зоне ответственности.

Так, в Железнодорожном районе сегодня во дворы вышло 270 дворников. В работе задействованы районные службы благоустройства, управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК).

В зимний период при обильных снегопадах и образовании наледи управляющие организации уделяют пристальное внимание расчистке отмосток, подходов к подъездам, тротуарных дорожек во дворах.

С последствиями гололедицы ведется борьба и на незакрепленных территориях. Особое внимание уделяется расчистке и обработке территорий объектов социальной сферы – медицинских учреждений, детских садов, школ.

«Сегодня у нас на незакрепленных участках работает 20 человек. В первую очередь на всех оживленных участках района, особое внимание уделяем школам, детским садам, больницам и поликлиникам. Где требуется, расчищаем наледь и вносим песчано-соляную смесь», - прокомментировала начальник отдела благоустройства МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" Марина Запивалова.

За качеством работ следит районная администрация. Сообщения от жителей, поступающие в социальные сети, также принимаются, а замечания оперативно устраняются.

Фото: администрация Самары