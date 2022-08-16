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В Самаре в 2022 году украли 107 крышек водопроводных и канализационных колодцев

16 августа 2022 10:14
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«РКС-Самара» продолжает настаивать на ужесточении наказания за прием ворованных крышек и за сам факт воровства.

В Самаре в течение 2022 года злоумышленники украли 107 чугунных крышек, закрывающих канализационные и водопроводные колодцы. Чаще всего крышки разбивают и сдают в металлолом. Такая же проблема существует у других предприятий, обслуживающих подземные инженерные коммуникации – ливневую канализацию, тепловые, газовые сети, связь и другие. 

В России существует закон, запрещающий пунктам приёма металлолома принимать любые элементы коммунальной инфраструктуры. Однако не все коммерсанты его соблюдают: сбыть украденные крышки оказывается довольного легко. Это и становится причиной их воровства.  «РКС-Самара» продолжает настаивать на ужесточении наказания за прием ворованных крышек и за сам факт воровства. С точки зрения ресурсоснабжающего предприятия, каждое хищение – это  умышленное покушение на здоровье и жизнь человека. 

Последний случай воровства крышек зафиксирован 10 августа на ул. Гвардейской около домов №19 и 21, где были похищены сразу три крышки. Соответствующее заявление направлено в органы МВД, колодцы сотрудники «РКС-Самара» закрыли временными крышками. 

Уважаемые самарцы, будьте бдительны. Сообщайте о случаях воровства в правоохранительные органы, об открытых колодцах – в местные администрации и по номеру +7-917-013-70-07 через Telegram. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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