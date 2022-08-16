В Самаре в 2022 году украли 107 крышек водопроводных и канализационных колодцев

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В Самаре в течение 2022 года злоумышленники украли 107 чугунных крышек, закрывающих канализационные и водопроводные колодцы. Чаще всего крышки разбивают и сдают в металлолом. Такая же проблема существует у других предприятий, обслуживающих подземные инженерные коммуникации – ливневую канализацию, тепловые, газовые сети, связь и другие.

В России существует закон, запрещающий пунктам приёма металлолома принимать любые элементы коммунальной инфраструктуры. Однако не все коммерсанты его соблюдают: сбыть украденные крышки оказывается довольного легко. Это и становится причиной их воровства. «РКС-Самара» продолжает настаивать на ужесточении наказания за прием ворованных крышек и за сам факт воровства. С точки зрения ресурсоснабжающего предприятия, каждое хищение – это умышленное покушение на здоровье и жизнь человека.

Последний случай воровства крышек зафиксирован 10 августа на ул. Гвардейской около домов №19 и 21, где были похищены сразу три крышки. Соответствующее заявление направлено в органы МВД, колодцы сотрудники «РКС-Самара» закрыли временными крышками.

Уважаемые самарцы, будьте бдительны. Сообщайте о случаях воровства в правоохранительные органы, об открытых колодцах – в местные администрации и по номеру +7-917-013-70-07 через Telegram.

Фото: «РКС-Самара»