Я нашел ошибку
Главные новости:
Профилактические рейды ГИБДД состоятся в ноябре в Тольятти
Профилактические рейды ГИБДД состоятся в ноябре в Тольятти
"АвтоВАЗ" приостановил до понедельника сборку автомобилей на всех трех производственных линиях
"АвтоВАЗ" приостановил до понедельника сборку автомобилей на всех трех производственных линиях
В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта
В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%
Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%
Спектакль Самарского театра оперы и балета "Бал-маскарад": три национальные оперные премии "Онегин"
Спектакль Самарского театра оперы и балета "Бал-маскарад": три национальные оперные премии "Онегин"
АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу
АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.2
0.51
EUR 81.66
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре утвердили новые тарифы на отопление

12 ноября 2021 10:58
262
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление

Стало известно, на сколько в Самаре подорожает отопление в следующем году. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в Самаре. В период с 1 января до 30 июня 2022 года для самарского филиала ПАО «Т Плюс» цифра не должна превысить 1993,38 рубля/Гкал, с 1 июля 2022 тариф вырастет до 2243,65 рубля/Гкал, — говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области за подписью руководителя ведомства Алены Гаршиной.

В 2021 году предельный тариф для ПАО «Т Плюс», которое обеспечивает теплом большую часть города, установили на уровне 1913,33 рубля за гигакалорию (единица измерения энергии. — Прим. ред.). Цены для потребителей устанавливали дополнительным соглашением с мэрией Самары. Тариф на тепловую энергию с 1 июля увеличили с 1783,34 до 1852,9 рубля за гигакалорию. Кубометр горячей воды подорожал с 40,55 до 41,76 рубля, пишет 63.ру.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования.
11 ноября 2021, 20:45
Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции
В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования. Политика
497
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
11 ноября 2021, 13:37
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
525
Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке
11 ноября 2021, 10:01
Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке
Работа Комиссии нацелена на развитие образования, подготовке кадров современных стандартов и программ обучения. Политика
410

В центре внимания
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
12 ноября 2021  11:38
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
88
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
12 ноября 2021  11:32
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
100
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление
12 ноября 2021  10:58
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление
241
В этом году в Самаре преобразились свыше 66 км дорог
12 ноября 2021  10:28
В этом году в Самаре преобразились свыше 66 км дорог
153
В Самаре в 2022 году перестанут ходить трамваи по улице Галактионовской
12 ноября 2021  09:25
В Самаре в 2022 году перестанут ходить трамваи по улице Галактионовской
184
Весь список