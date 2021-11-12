В Самаре утвердили новые тарифы на отопление

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Стало известно, на сколько в Самаре подорожает отопление в следующем году. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в Самаре. В период с 1 января до 30 июня 2022 года для самарского филиала ПАО «Т Плюс» цифра не должна превысить 1993,38 рубля/Гкал, с 1 июля 2022 тариф вырастет до 2243,65 рубля/Гкал, — говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области за подписью руководителя ведомства Алены Гаршиной.

В 2021 году предельный тариф для ПАО «Т Плюс», которое обеспечивает теплом большую часть города, установили на уровне 1913,33 рубля за гигакалорию (единица измерения энергии. — Прим. ред.). Цены для потребителей устанавливали дополнительным соглашением с мэрией Самары. Тариф на тепловую энергию с 1 июля увеличили с 1783,34 до 1852,9 рубля за гигакалорию. Кубометр горячей воды подорожал с 40,55 до 41,76 рубля, пишет 63.ру.