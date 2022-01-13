В Самаре усилена расчистка снега и противогололедная обработка

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Резкое изменение погодных условий потребовало мобилизации всех служб благоустройства Самары, занимающихся содержанием территорий. Специалисты трудятся в круглосуточном режиме.

Сегодня в связи с погодными условиями группировку сил и средств нарастили. Так, только на улицы города в дневную смену вывели 154 единицы снегоуборочной техники и 218 дорожных рабочих. Основной объем работ будет производиться в ночную смену, когда нет интенсивного движения транспорта.

В первоочередном порядке в работу берутся дороги с интенсивным трафиком, маршрутом движения общественного транспорта и те дороги, от которых зависит транспортная доступность социальных учреждений. Без внимания не остаются посадочные площадки остановок, выходы на пешеходные переходы, лестничные сходы. Упор сделан и на расчистку дворовых и общественных территорий.

Фото: администрация Самары