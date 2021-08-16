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В Самаре теплосети проверит робот-диагност

16 августа 2021 09:17
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Диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире.

Теплоэнергетики «Т-Плюс» стали одними из первых в стране, кто взял на вооружение это изобретение для диагностики дефектов магистральных тепловых сетей. Для Самары такие технологии – в новинку.

Диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

Проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, но не заменяет традиционный способ проверки сетей повышенным давлением.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: проверка робот-диагност теплосети

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