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В Самаре рабочие повредили крупный водовод

23 августа 2021 10:12
662
В Самаре рабочие повредили крупный водовод

При строительстве дорожной развязки на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой рабочие в очередной раз пробурили водовод. 

Как известно всем самарцам, на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой ведётся строительство дорожной развязки. Работы проходят в непосредственной близости от насосно-фильтровальной станции №1, которая снабжает питьевой водой большую часть города – Октябрьский, Железнодорожный, Советский, Ленинский и часть Промышленного района. 

Вечером 22 августа дорожные строители при проведении земляных работ повредили водовод диаметром 1 200 мм, по которому вода подаётся в Железнодорожный и Советский районы города Самары. Произвести переключение невозможно – дублирующий водовод также отключён из-за дорожных работ. За время строительства развязки это уже пятое крупное повреждение сетей водоснабжения. 

В ночь с 22 на 23 августа специалисты «РКС-Самара» произвели обследование сетей и отключили водовод, в настоящее время приступили к аварийно-восстановительным работам. 

До конца дня возможны перебои с холодным водоснабжением в Железнодорожном и в частях Советского, Ленинского и Октябьского районов Самары. 

 

Теги: В центре внимания водовод водоснабжение Ново-Садовая РКС-Самара строительство развязки ул. Советской Армии

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