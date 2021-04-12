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В Самаре продолжаются температурные испытания тепловых сетей 

12 апреля 2021 16:41
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Завтра, 13 апреля, филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» запланирована проверка повышенной температурой теплоносителя сетей от Самарской ГРЭС.

Завтра, 13 апреля, филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» запланирована проверка повышенной температурой теплоносителя сетей от Самарской ГРЭС. Поэтому будет отключено горячее водоснабжение в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, в границах улиц: Водников - Максима Горького - Волжский проспект – Осипенко – Ленинская – Полевая – Арцыбушевская – Венцека – Пионерская.

С 14 по 15 апреля очередной этап испытаний пройдет на сетях Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение в Кировском, Промышленном и в части Октябрьского и Советского районов, в границах улиц: Карла Маркса - Ракитовское шоссе - Зубчаниновское шоссе – Литвинова – Мелекесская - Стара Загора – Ташкентская - Московское шоссе – Демократическая – Солнечная - Ново-Садовая – Солнечная – Нагорная – Свободы - Алма-Атинская – Демократическая – Ташкентская.

Для безопасности жителей Самары на указанных территориях будет временно приостановлена подача тепла для детских садов, лечебных учреждений, а также тех домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию.

Руководство ПТС обращает внимание горожан на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. 

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную.

 

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