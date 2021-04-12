В Самаре продолжаются температурные испытания тепловых сетей 

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Завтра, 13 апреля, филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» запланирована проверка повышенной температурой теплоносителя сетей от Самарской ГРЭС. Поэтому будет отключено горячее водоснабжение в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, в границах улиц: Водников - Максима Горького - Волжский проспект – Осипенко – Ленинская – Полевая – Арцыбушевская – Венцека – Пионерская.

С 14 по 15 апреля очередной этап испытаний пройдет на сетях Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение в Кировском, Промышленном и в части Октябрьского и Советского районов, в границах улиц: Карла Маркса - Ракитовское шоссе - Зубчаниновское шоссе – Литвинова – Мелекесская - Стара Загора – Ташкентская - Московское шоссе – Демократическая – Солнечная - Ново-Садовая – Солнечная – Нагорная – Свободы - Алма-Атинская – Демократическая – Ташкентская.

Для безопасности жителей Самары на указанных территориях будет временно приостановлена подача тепла для детских садов, лечебных учреждений, а также тех домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию.

Руководство ПТС обращает внимание горожан на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную.