В Самаре продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. Они находятся на заключительном этапе. Кроме того, в домах и учреждениях проведена проверка всех систем. До 1 октября работы должны быть завершены.

Напомним, что в прошлом году тепло в дома областной столицы начали подавать 25 сентября.

Это случилось из-за резкого похолодания до 10 градусов.

В этом году дата старта отопительного сезона пока не названа. По действующим нормам отопление начинают включать, когда среднесуточная температура воздуха составляет не более 8 градусов на протяжении пяти дней подряд, пишет Сова.