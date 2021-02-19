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В Самаре продолжают дезинфекцию подъездов жилых домов

19 февраля 2021 15:09
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Свидетельством качественного выполнения работ служат акт, который по согласованию с жителями подписывает старший по дому или член совета многоквартирного дома.

В Самаре продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Пристальное внимание городскими и районными властями уделяется санитарной обработке мест массового скопления людей, в частности, подъездов многоквартирных домов.

Свидетельством качественного выполнения работ служат акт, который по согласованию с жителями подписывает старший по дому или член совета многоквартирного дома.

В Ленинском внутригородском районе 2263 подъезда и 737 лифтов в многоквартирных домах. Контроль за выполнением работ по дезинфекции осуществляют как специалисты администрации, так и управляющие микрорайоном в ежедневном режиме.

«Я постоянно на связи с жителями своего микрорайона. Если возникают замечания по работе управляющих организаций, в том числе касательно дезинфекции подъездов, жители могут обращаться ко мне напрямую», - комментирует управляющий микрорайоном Ленинского внутригородского района Елена Постникова.

В случае, если управляющая компания либо ТСЖ не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность.

«С апреля 2020 года в Ленинском районе проведено более 3500 проверок работы управляющих компаний, по результатам которых зафиксировано 21 нарушение. Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты Администрации Самары», - сообщает начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинского района Самары Данил Селиверстов. 

Далее нарушители привлекаются к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:    пресс-служба горадминистрации

 

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Комментарии

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