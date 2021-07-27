В Самаре повышенным давлением проверят тепловые сети в трех районах города

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В срок с 28 июля по 10 августа 2021 года ПАО «Т Плюс» запланировано проведение гидравлических испытаний 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций части Советского, Промышленного и Кировского районов в границах улиц: ул. Советской Армии – пр-д 9 Мая – ул. Гагарина – ул. Запорожская – ул. А.Овсеенко – ул. 22 Партсъезда – ул. Нагорная – ул. Ставропольская – ул. К.Маркса – ул. Алма-Атинская – ул. Товарная – ул. Физкультурная – ул. Земеца – ул. Береговая – пр. Кирова – Заводское шоссе.

Напомним, что гидравлические испытания являются обязательным способом проверки теплотрасс в межотопительный период и призваны выявлять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубопроводы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.