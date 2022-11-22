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В Самаре пересчитали предельный тариф на отопление

22 ноября 2022 10:51
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В Самаре пересчитали предельный тариф на отопление

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области подготовил новый проект приказа об установлении предельного уровня цены на тепловую энергию в столице региона. И цифры в нем больше ранее озвученных.

Например, сейчас предельный уровень цены на тепловую энергию для самарского филиала ПАО «Т Плюс» составляет 2243,65 рубля/Гкал. В октябре департамент анонсировал увеличение показателя до 2896,36 рубля/Гкал. В новом же проекте приказа называется уже другая сумма — 3495,98 рубля/Гкал.

Гигакалория — внесистемная единица измерения количества тепла и тепловой энергии. Гигакалория — десятичная кратная единица измерения, образованная от калории путем прибавления к последней приставки «гига» и использования множителя 109. Калория — это количество тепла, необходимого для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия при давлении в 1 атмосферу.

Судя по документам департамента, причиной стали предложения, поступившие на предыдущий приказ от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

ПАО «Т Плюс» обслуживает большую часть домов в Самаре. Как в следующем году изменятся тарифы в других ресурсоснабжающих организациях, можно посмотреть в следующем документе.

Предельные уровни цены на тепловую энергию в Самаре

Увеличение предельного уровня цены на тепловую энергию, как правило, приводит к росту тарифов на отопление и горячую воду для населения. Расценки для жителей устанавливают через заключение соглашения между мэрией и теплоснабжающими организациями. Посмотрите, какие расценки действуют сейчас.

В правительстве Самарской области заверяют, что установление предельного уровня цены на тепловую энергию позволяет сдержать рост тарифов — при установлении стоимости услуг компании не могут превысить утвержденные властями цифры, пишет 63.ру.

Индексация запланирована на 1 декабря 2022 года. Вырастут и другие тарифы ЖКУ. 

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