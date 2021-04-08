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В Самаре начинается второй этап температурных испытаний тепловых сетей

8 апреля 2021 16:54
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В планах специалистов ПТС с 9 по 10 апреля проверить повышенной температурой теплоносителя тепловые сети от Самарской ГРЭС.

В планах специалистов ПТС с 9 по 10 апреля проверить повышенной температурой теплоносителя тепловые сети от Самарской ГРЭС. Данные испытания проводятся раз в 5 лет и необходимы для дальнейшего планирования ремонтных работ.

В период проверки будет отключено горячее водоснабжение в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, в границах улиц: Водников - Максима Горького - Волжский проспект – Осипенко – Ленинская – Полевая – Арцыбушевская – Венцека – Пионерская.

На период проведения испытаний для домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию, будет временно приостановлено отопление, т.к. продолжение подачи тепла может быть опасным для жильцов и сохранности внутридомового оборудования.

С 14 по 15 апреля повышенной температурой теплоносителя будут проверены коммуникации от Самарской ТЭЦ, а с 16 по 17 апреля - сети Привокзальной и Центральной отопительных котельных.

Руководство ПТС обращает внимание жителей города на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. 

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную.

 

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