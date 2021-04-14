В Самаре начали температурные испытания на теплосетевых объектах

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14 апреля очередной этап испытаний начнется на сетях Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет временно (с 09:00 до 16:00 14 и 15 апреля) приостановлена подача горячей воды в Кировском, Промышленном, а также в части Октябрьского и Советского районов, в границах следующих улиц: Карла Маркса – Ракитовское шоссе – Зубчаниновское шоссе – Литвинова – Мелекесская – Стара Загора – Ташкентская – Московское шоссе – Демократическая – Солнечная – Ново-Садовая – Солнечная – Нагорная – Свободы – Алма-Атинская – Демократическая – Ташкентская.

В связи с температурными испытаниями, в период проведения технологических мероприятий руководство «ПТС» обращает внимание горожан на то, что на время испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах предприятие просить сообщать на «горячую линию»: 279-65-00 и 279-79-79.