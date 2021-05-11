В Самаре начали перекладку теплотрасс

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В Самаре на еженедельном совещании, состоявшемся сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии, Владимир Василенко актуализировал задачи, которые стоят перед службами благоустройства, коммунальщиками и ресурсоснабжающими организациями.

Одна из важнейших – это перекладка теплотрасс. Техническое перевооружение теплосетевых объектов в этом году обойдется в сумму более двух миллиардов рублей инвестиций (подробнее – на официальном сайте Администрации Самары).

В 2021 году планируется заменить свыше 65 км теплотрасс. Для сравнения: в прошлом году, который был на тот момент рекордным по количеству отремонтированных труб, обновили 32 км.

«Мы уже начали подготовку города к зиме – к отопительному сезону 2021-2022 годов. Сегодня из 52 объектов на 5 подрядчики работают. Это, например, 2 участка на проспекте Кирова в районе улицы Береговой, один участок на улице Воронежской. Территория, где стартовали мероприятия, находится и на улице Печерской – от Третьего проезда в сторону улицы Авроры. Следующий объект расположен по улице Нагорной, в границах проспекта Кирова и улицы Калинина», – рассказал Первый вице-мэр.

Контроль за темпами и качеством работ по перекладкам организуется в непрерывном режиме. По четвергам оценку будет давать соответствующий штаб – установочное заседание проведут 13 мая. А основной массив выездных проверок планируется по выходным дням: в ранние утренние часы, когда нет дорожных пробок, чтобы максимально оперативно и эффективно осмотреть все объекты, взятые в работу.

Кроме того, на общегородском совещании обсудили вопрос обеспечения безопасности на несанкционированных пляжах. Речь шла об озерах и других водоемах, где купание не предусмотрено. У таких объектов выставлены аншлаги с предупреждением. Также для предотвращения несчастных случаев административным комиссиям поручено усилить работу в части привлечения к ответственности нарушителей-пловцов.

«Эти меры необходимо принять, так как по прогнозам синоптиков погода будет очень теплой. Важно уберечь людей от неосторожности, которая может стоить жизни», – подчеркнул Владимир Василенко.

К завозу песка, установке пляжного оборудования и другим работам по обустройству официальных пляжей приступят в штатном режиме, как только уровень воды в Волге опустится до нужной отметки.

Помимо этого, в ходе совещания во всех внутригородских районах поручено начать сезонный покос травы. Особое внимание будет уделено своевременному покосу сорной и аллергенной растительности.

Фото: администрация Самары