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В Самаре на улице Паровозной временно изменят схему движения транспорта

22 апреля 2021 17:37
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В связи с проведением аварийных работ.

В связи с проведением «СКС» аварийных работ на улице Паровозной, 27 в Самаре временно изменится схема движения транспорта, включая общественный.

23 апреля в период с 09:00 до 23:00 автобусы маршрутов № 3 и № 13 будут доезжать до остановки «Магазин № 5», далее, после остановки транспорта, предусмотрен разворот и следование по маршрутам в обратном направлении.

Также в вышеобозначенный период будет закрыто движение автомобильного транспорта по ул. 128 км (в районе железнодорожного переезда на ул. Малоречной).

 

Теги: авария ЖКХ ремонт

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