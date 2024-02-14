В Самаре менее чем за 2 недели февраля выпало почти 27 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы

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Выполнение сезонных задач – в центре внимания. Результативность работ по уборке снега с городских улиц и противогололедной обработке, а также подключение оставшейся части потребителей Куйбышевского района к новой мощной котельной – основные вопросы, которые под председательством заместителя Главы г. о. Самара – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова обсудили на еженедельном совещании.

Прежде всего, дана оценка организации работ по зимнему содержанию города. Менее чем за 2 недели февраля выпало почти 27 мм осадков, что составляет 61 % от месячной нормы. В том числе 4,8 мм добавились за минувшую ночь. Осадки синоптики спрогнозировали и на 14 февраля. Поэтому снегоуборочные работы не останавливаются. В частности, что на улично-дорожной сети (УДС) они ведутся в круглосуточном режиме, как и контроль за обработкой, расчисткой территорий и вывозом снежных накоплений.

Накануне на рабочем совещании под руководством Главы города Елены Лапушкиной предприятиям и организациям было указано на недопустимость длительного складирования снега на УДС. Глава Самары призвала хозяйствующие субъекты ускорить транспортировку снега на специализированные площадки.

С начала года зимнего сезона на «полигоны» доставлено уже более 324 000 т снега, включая около 5 398 т за прошедшие дневную и ночные смены.

Напомним, что для большого количества накоплений предусмотрели 7 площадок. Это с учетом частной площадки в Куйбышевском районе, куда снег доставляют только в дневные часы. Просьбы горожан, рядом с жилыми домами которых расположен седьмой пункт приемки, не оставили без внимания. И ночному отдыху жителей ничто не мешает.

Чтобы снова наращивать объемы вывоза, на спецплощадках поручено усилить работы по гуртованию снега бульдозерами, его поджиманию, что позволит освободить места для новых «порций» снежных масс. Особенно это касается площадки на улице Лунной, где приняли уже свыше 100 000 т снега.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время осадки в виде снега и дождя сменятся крепкими морозами. В связи с этим дорожно- коммунальные службы нацелены также на то, чтобы как можно лучше очистить улицы от снега до его подмерзания. Так, за предыдущие сутки для механизированной расчистки направили 578 машин, а выход персонала, занимающегося расчисткой вручную, составил 3 351 человек. В дневную смену 13 февраля в уборке всех городских территорий (УДС, бульваров, парков, скверов, набережной, придомовых, дворовых, внутриквартальных и неразграниченных территорий) задействовали 339 единиц техники и 3 281 уборщика.

«Несмотря на то, что днем в городе плотный транспортный поток, основная задача – это сохранение интенсивного темпа работ и максимальная очистка проезжей части техникой со щеточным оборудованием. Кроме того, при необходимости отдельные участки обрабатывают антигололедными материалами. Это в основном те локации, где снег уже успел «схватиться» и его сложно убрать только лишь щетками, – рассказал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев. – Снег, подтаявший после обработки территорий противогололедными материалами, в обязательном порядке сметается с проезжих частей и тротуаров. Но в ходе контрольных мероприятий обращено внимание на то, что на ряде участков рыхлый снег сметен не полностью. В связи с этим поручено убрать шугу, дочистить объекты. Это относится к мерам профилактики образования накатов и гололедицы».

Основной массив техники работает в ночное время, днем активизируется расчистка вручную. Особое внимание – подходам к остановкам и пешеходным переходам, тротуарам, а также участкам вблизи социальных учреждений и автодорогам с большим трафиком, маршрутами общественного транспорта.

Со следующей недели забот у профильных служб прибавится. Готовясь к периоду активного таяния снега, ежегодно на системе ливневой канализации и водоотведения осуществляются работы, способствующие снижению рисков подтопления дорог местного значения.

«Мы знаем участки, где зимой и ранней весной, при таянии снега, в том числе в результате применения антигололедных материалов, может скапливаться талая вода. А при минусовых температурах на этих локациях наледь образуется быстрее всего. Вследствие этого может перекрываться общий створ трубы. На такие участки специалисты муниципального предприятия «Инженерные системы» выходят в первую очередь. Они проливают дождеприемники горячей водой. Данные мероприятия стартуют в этом году 19 февраля. И основная задача предприятий, подрядчиков, занимающихся непосредственно содержанием территорий, к моменту начала проливки подготовить вверенные территории для работ МП «Инженерные системы»: убрать снежные кучи, очистить места, где расположены «ливневки», то есть обеспечить к ним беспрепятственный доступ», – пояснил Виктор Ненашев.