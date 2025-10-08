В Самаре к теплу подключено 83% жилищного фонда

83

В Самаре продолжают подключать отопление.

На среду, 8 октября, тепло подают:

в 198 школ из 224;

в 257 объектов здравоохранения из 307;

в 204 детских садов из 227;

в 146 учреждения спорта, культуры и дополнительного образования из 234.

Также к теплу подключено 83% жилищного фонда.

Напомним, что уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/.