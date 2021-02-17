В Самаре из-за утечки на водоводе затопило Зубчаниновское шоссе

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Ранним утром в среду, 17 февраля, на Зубчаниновском шоссе в Самаре произошла коммунальная неприятность. Затопило всю проезжую часть. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, воды на дороге по колено. Машины "плывут" по бампер. Автомобилистам советуют не использовать участок шоссе от улицы Воеводина до Днепровского проезда. Мало того, что там все затопило, так еще и на одном из светофоров сломалась фура.



Осложняют проезд и клубы пара. Горожане поначалу подумали, что это авария на теплосетях. Однако на самом деле произошла утечка на водопроводной линии диаметром 200 мм. Об этом в "Твиттере" написали представители компании "РКС-Самара".



На место уже выехала ремонтная бригада. На время работ отключили холодную воду в трех домах на Зубчаниновском шоссе. Это № 120а, 122а и 124а, сообщает Сова.инфо.

Фото: Елена Григорьева / Подслушано Зубчаниновка v2.0