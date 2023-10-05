В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября

137

Практически все объекты социальной сферы обеспечены теплом – на сегодняшний день 98,5%.

Данные по пуску тепла озвучил Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко на совещании в профильном городском департаменте. Кроме того, специалисты проговорили о проблемах с подключением оставшихся учреждений.

Уже 92% зданий жилищного фонда с горячими батареями. Работа по подключению продолжается.

По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной, отопительный сезон стартовал в этом году 25 сентября. Эта мера позволила плавно подготовить город к моменту наступления холодов. На этой неделе столбик термометра опустился до +8˚С

Специалисты профильных служб продолжают оперативно отрабатывать обращения граждан. В ближайшее время будут опубликованы телефоны, в том числе районных диспетчерских служб.