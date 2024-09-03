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В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить

3 сентября 2024 13:38
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В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить

Сотрудники «РКС-Самара» выявили утечку на водоводе диаметром 900 мм, который проходит по ул.Солнечной от НФС-1 в сторону пр.Кирова. Устранить утечку сразу было невозможно, так как проблемный участок находился под гаражами. По действующим санитарным правилам и нормам, для водоводов предусмотрено устройство санитарно-защитных полос не менее 10 метров в каждую сторону при диаметре трубы до 1000 мм. В данном случае гаражи были расположены непосредственно над водопроводной трубой, что являлось грубейшим нарушением.

Учитывая те факты, что водовод является источником не только питьевой воды, но и используется для пожаротушения, а также, что проводить ремонтные работы без демонтажа строений невозможно, суд принял решение обязать двух граждан, владельцев гаражей по адресу ул.Ново-Садовая, 174А в ГСК-800, снести указанные объекты за свой счёт в течение двух недель.

«РКС-Самара» очередной раз призывают граждан внимательно относиться к любым строительным и земляным работам. Проведение таких работ без согласования с ресурсным предприятием несёт риск вмешательства в работу системы водоснабжения и водоотведения города. В любой момент предприятие через суд может добиться демонтажа объектов. Лучше один раз отмерить в «РКС-Самара», чем потом семь раз пожалеть.

Теги: РКС-Самара

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