В Самаре должнику со стажем отключили воду и канализацию

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Трёхэтажный дом на Витебской выглядит как нежилой, но водой и канализацией в нём пользуются непрерывно. Перебои возникают только с оплатой: владелец здания с 2012 года вносил плату лишь два раза. За 9 лет набежал долг в 27 тысяч рублей.

Настойчивые уведомления, предупреждения, приглашения в организацию должника не взволновали, поэтому «РКС-Самара» перешли к следующему законному методу: специалисты ресурсоснабжающего предприятия отключили в здании водоснабжение и канализацию. Дом – с тремя этажами и мансардой – больше похож на необжитую гостиницу. Во время работ из него по очереди выходили разные люди, наблюдали за отключением и молча уходили обратно. Позже один из них вынес телефон, по которому позвонил хозяин здания и пообещал погасить долг в ближайшее время.

«РКС-Самара» ведёт борьбу с должниками непрерывно, используя все законные методы: стандартные и не очень. Оплатить потреблённые услуги всё равно придётся: можно это сделать добровольно, придя в ресурсоснабжающую организацию и договориться о реструктуризации задолженности. Или можно не выходить на связь, дождаться судебных разбирательств, отключения от удобств и ареста имущества.