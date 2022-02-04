В Самаре безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых домах на особом контроле 

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Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. Раз в год об этом напоминают жителям представители газовых компаний, организующих поквартирный обход с целью проверки газового оборудования, вентиляционных каналов, дымоходов.



При выявлении нарушения, требующего отключения, работы проводятся незамедлительно. Если отключение не требуется, выдается предписание в адрес управляющей компании для устранения. Если нарушения не устраняются собственником, материалы по ним направляются в ГЖИ для принятия мер.



Администрация Самары проводит активную работу по недопущению случаев отравления угарным или бытовым газом. Совместно с управляющими компаниями, газовой службой, администрациями внутригородских районов организуются профилактические работы.

Каждый случай отравления разбирается детально, чтобы в дальнейшем организовать мероприятия для недопущения их повторения.

Фото: администрация СО