Я нашел ошибку
Главные новости:
Главврача клиники Евгения Попова арестовали.
Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов после обследования в медцентре в Петербурге
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
Раз в год представители газовых компаний, организуют поквартирный обход с целью проверки газового оборудования, вентиляционных каналов, дымоходов. 
В Самаре безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых домах на особом контроле 
Данный клиент не первый год входит в число злостных неплательщиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил за долги теплоснабжение автосервиса в Самаре
Центр оснащен современным диагностическим оборудованием экспертного класса, которое соответствует по уровню областному онкоцентру.
Более 100 пациентов прошли необходимые обследования в новом центре онкологической помощи больницы № 6
Потребовалась помощь спасателей.
В Волжском районе на трассе М-5 кроссовер столкнулся с грузовым автомобилем
Будут полностью обновлены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование.
Т Плюс начала подготовку к модернизации Самарской ТЭЦ по ДПМ-2
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых домах на особом контроле 

4 февраля 2022 18:12
112
Раз в год представители газовых компаний, организуют поквартирный обход с целью проверки газового оборудования, вентиляционных каналов, дымоходов. 

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. Раз в год об этом напоминают жителям представители газовых компаний, организующих поквартирный обход с целью проверки газового оборудования, вентиляционных каналов, дымоходов. 
 
При выявлении нарушения, требующего отключения, работы проводятся незамедлительно. Если отключение не требуется, выдается предписание в адрес управляющей компании для устранения. Если нарушения не устраняются собственником, материалы по ним направляются в ГЖИ для принятия мер. 
 
Администрация Самары проводит активную работу по недопущению случаев отравления угарным или бытовым газом. Совместно с управляющими компаниями, газовой службой, администрациями внутригородских районов организуются профилактические работы. 

Каждый случай отравления разбирается детально, чтобы в дальнейшем организовать мероприятия для недопущения их повторения.

 

Фото:   администрация СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
4 февраля 2022  18:52
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
88
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
4 февраля 2022  18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
89
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
193
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
227
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
4 февраля 2022  11:45
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
260
Весь список