В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне

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Площадь им. В.В. Куйбышева заняли самые необходимые и современные машины предприятий отрасли благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, инженерных подразделений, подрядных, ресурсных и управляющих организаций, а также МБУ районных администраций. Смотр готовности профильных служб Самары к работе в летний период традиционно проводится после окончания зимнего сезона – в ходе месячника по благоустройству.

На смотре продемонстрировали 136 единиц техники. Всего же к работе по летнему регламенту готовы все 650. Из них, в частности, на улицы города выйдут 36 пылесосов, 72 поливочно-моечные машины и др. На подходе еще 11 единиц новой техники, приобретенной по лизингу. Поставка ожидается к середине мая. Ее задействуют сначала при летнем содержании, а затем всесезонно. Так, в теплое время года эти комбинированные дорожные машины будут отмывать город, а зимой, например, работать как песоразбрасыватели.

Участники смотра подчеркнули, что уровень комфорта и безопасности проживания в городе напрямую зависит от состояния инфраструктуры. При этом важнейшим условием повышения качества содержания территорий является техническое состояние парка специализированных машин, особенно уборочных.

Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. Однако, в случае изменения погодных условий сроки корректируются. С учетом этого в текущем году в режим летнего содержания службы благоустройства и коммунальщики перейдут с 1 мая.

«Уже сейчас техника готова, – заверил Первый вице-мэр Владимир Василенко. – Главное, на что нацелены в настоящее время – достойно подготовить город к первомайским праздникам, к 9 Мая и к юбилейному Всероссийскому фестивалю «Студенческая весна», для проведения которого выбран наш город. Все службы, которые сегодня и на смотре, и на своих рабочих местах, это понимают».

Отметим, что в числе преимуществ современной техники – ее всесезонные характеристики. За короткое время навесное оборудование меняется в соответствии с новыми задачами, проводятся наладочные работы. Это позволяет использовать значительную часть имеющегося техпарка постоянно – круглогодично.

Только на УДС площадь уборки составляет 12,7 млн кв. м (проезжая часть, тротуары и газоны), из них механизированной очистке подлежат порядка 10 млн кв. м.

Среди применяемой универсальной, многофункциональной техники – не только крупногабаритные машины, но и средства малой механизации. Их значение для работ по содержанию тротуаров, пешеходных зон невозможно переоценить.

Так, МП «Благоустройство», в чьей зоне ответственности находится улично-дорожная сеть (УДС), представило на смотре 5 малогабаритных коммунальных машин, пришедших в этом году по лизинговой схеме. Современная техника помогает проводить уборку более оперативно и качественно. Предприятие трудится в две смены (дневную и ночную). Организован непрерывный контроль.

«Машины отечественного производства, с широким функционалом. При летней уборке такая техника используется для того, чтобы пылесосить тротуары, а также эти машины укомплектованы дополнительным оборудованием – поливомоечным. То есть снимаются щетки и бункер, ставится емкость под воду. Для зимнего периода есть ротор, отвал, щетка для подметания, оборудование для распределения противогололедных материалов, – рассказал главный инженер МП г. о. Самара «Благоустройство» Денис Дедиков. – Такие машины работают на двух видах топлива: прогреваются на бензине АИ-92, дальше переходят на газ – пропан. Считается, что это экономичнее и экологичнее».

Вместе с тем, необходимость усиления технических мощностей – пополнения техпарков остается актуальной.

«Будем добиваться укомплектования малогабаритной техникой всех районных МБУ. Рассматриваем возможности приобретения городом для МБУ по 9-10 спецмашин для эффективной очистки дворов, квартальных территорий», – пояснил Первый заместитель Главы г. о. Самара.

Владимир Василенко отметил также, что если раньше в распоряжении МП «Инженерные системы» было 3 илососа, то на сегодняшний день их 9, и это, безусловно, хорошее подспорье в работе.

Параллельно с непрерывным выполнением сезонных обязанностей в течение предстоящего теплого сезона профильные службы будут тщательно готовиться к зимнему периоду 2022-2023 годов. Следующий общегородской смотр техники пройдет осенью.