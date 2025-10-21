В России запланировали переход на цифровые платежи за услуги ЖКХ

123

В России инициирован масштабный переход на цифровые платежи в сфере ЖКХ через платформы ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект с коррективами в Жилищный кодекс РФ разработан Министерством строительства.

В сопроводительных материалах к документу указывается, что его подготовка велась в соответствии с распоряжениями президента Владимира Путина и поручениями вице-премьера Марата Хуснуллина. Также инициатива связана с формированием единой цифровой экосистемы на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, пишут "Известия".

Согласно предлагаемым нормам, электронные платёжные документы будут одновременно публиковаться в двух информационных системах: ГИС ЖКХ и на едином портале государственных услуг. Рассылка платежек цифровым способом будет приравнена к их традиционной доставке в бумажном виде, что закрепляет их юридическую значимость.

В Министерстве строительства уточнили, что в настоящий момент проект проходит стадию общественного обсуждения. Окончательная версия документа будет сформирована после завершения всех предусмотренных процедур.

Нововведения нацелены на создание унифицированного для всей страны механизма доставки юридически значимых электронных платёжных документов. Централизованное информирование, как ожидается, повысит защищённость граждан при получении платёжных документов. При этом сохранятся все предусмотренные жилищным законодательством варианты оплаты коммунальных услуг для обеспечения удобства населения, пишет МК.