Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В России запланировали переход на цифровые платежи за услуги ЖКХ

21 октября 2025 12:31
В России запланировали переход на цифровые платежи за услуги ЖКХ

В России инициирован масштабный переход на цифровые платежи в сфере ЖКХ через платформы ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект с коррективами в Жилищный кодекс РФ разработан Министерством строительства.

В сопроводительных материалах к документу указывается, что его подготовка велась в соответствии с распоряжениями президента Владимира Путина и поручениями вице-премьера Марата Хуснуллина. Также инициатива связана с формированием единой цифровой экосистемы на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, пишут "Известия".

Согласно предлагаемым нормам, электронные платёжные документы будут одновременно публиковаться в двух информационных системах: ГИС ЖКХ и на едином портале государственных услуг. Рассылка платежек цифровым способом будет приравнена к их традиционной доставке в бумажном виде, что закрепляет их юридическую значимость.

В Министерстве строительства уточнили, что в настоящий момент проект проходит стадию общественного обсуждения. Окончательная версия документа будет сформирована после завершения всех предусмотренных процедур.

Нововведения нацелены на создание унифицированного для всей страны механизма доставки юридически значимых электронных платёжных документов. Централизованное информирование, как ожидается, повысит защищённость граждан при получении платёжных документов. При этом сохранятся все предусмотренные жилищным законодательством варианты оплаты коммунальных услуг для обеспечения удобства населения, пишет МК.

В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Весь список