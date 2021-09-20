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В России начинают действовать новые правила подключения к газораспределительным сетям

20 сентября 2021 17:03
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Сейчас в регионе создан штаб по газификации, который возглавил председатель областного Правительства Виктор Кудряшов.

В России начинают действовать новые правила подключения к газораспределительным сетям, учитывающие особенности социальной газификации. Этот и еще ряд документов, необходимых для запуска инициированной Президентом Владимиром Путиным программы, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Принятые правила фиксируют, что социальная догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

В соответствии с новыми правилами определены сроки подведения газопровода в газифицированных населенных пунктах к границам участков собственников, на которых расположены их домовладения, и варьируются они от 30 календарных дней до одного года в зависимости от технических особенностей расположения того или иного участка относительно существующей сети газоснабжения. 

Принятые нормы, связанные с социальной газификацией, включены в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации, в основы ценообразования на газ, а также в правила технологического присоединения к сетям газораспределения. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу скорейшего внедрения на территории региона модели «социальной газификации». Сейчас в регионе создан штаб по газификации, который возглавил председатель областного Правительства Виктор Кудряшов. Помимо этого в каждом муниципальном образовании созданы территориальные штабы по газификации под председательством глав муниципалитетов. Определен региональный оператор газификации в области - ООО «Средневолжская газовая компания». 

Напоминаем, что заявки на подключение домовладения к газовым сетям можно подать разными способами – на официальном сайте единого оператора газификации, сайтах газораспределительных организаций, в центрах обслуживания потребителей ГРО и непосредственно на выездных приемах газораспределительных организаций.

Для того чтобы подать заявку на социальную газификацию, необходимы следующие документы:

документы на земельный участок;

документы на индивидуальный жилой дом;

ситуационный план;

паспорт заявителя;

СНИЛС;

контактные данные.

Заявители, которые заключили договоры на технологическое присоединение объектов, отвечающих критериям социальной газификации к газораспределительным сетям после 21 апреля текущего года по действующим стандартизированным ставкам, должны обратиться в газораспределительную организацию для заключения дополнительного соглашения. ГРО, в свою очередь, внесет изменения в ранее заключенный договор и вернет денежные средства, оплаченные заявителем.

Условием социальной газификации отвечают объекты капитального строительства, на которые надлежащим образом оформлены правоустанавливающие документы и соответствующий объект находится в границах газифицированного населенного пункта.  

О необходимости проведения социальной газификации Президент России Владимир Путин ранее объявил в Послании Федеральному Собранию. В рамках поручения главы государства Правительство утвердило специальную «дорожную карту». Она предполагает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет и граждане получат возможность быстрее подключаться к сетям газораспределения. 

 

Фото из открытых источников

 

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